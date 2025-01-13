Çin Ordusu Japonya'yı Ziyaret Edecek

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BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı'ndan bir heyet, varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde ocak ayı ortasında Japonya'yı ziyaret edecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre heyet, ziyaret sırasında Japonya Savunma Bakanlığı ve Öz Savunma Kuvvetleri Müşterek Kurmay Başkanlığı'ndan üst düzey yetkililerle bir araya gelecek ve ilgili askeri birimleri ziyaret edecek.

Bakanlık açıklamasında ziyaretin karşılıklı anlayış ve güveni güçlendirmesi ve iki ülke arasındaki savunma etkileşimlerini ilerletmesinin beklendiği belirtildi.