Çin Ordusu'nun 98. Yıl Dönümü Resepsiyonu - Son Dakika
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Çin Ordusu'nun 98. Yıl Dönümü Resepsiyonu

16.07.2025 21:52
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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin ordusunun kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon gerçekleştirdi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin ordusunun kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon gerçekleştirdi.

Ankara'da bir otelde yapılan resepsiyona, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, askeri erkan, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Genelkurmay Harekat Başkanı Tümgeneral Subutay Adaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin yakın tarihi bağlara, karşılıklı saygıya, ortak çıkarlara dayanan benzersiz bir ivmeye sahip olduğunu belirtti.

"Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki işbirliği hem Türkiye'nin hem de Çin Halk Cumhuriyeti'nin çıkarlarına hizmet etmekte" diye konuşan Adaş, iki ülke arasındaki köklü dostluğun, işbirliğini güçlendireceğine ve genişleteceğine emin olduklarını dile getirdi.

Askeri Ateşe Yang Jianjun, son yıllarda iki ülkenin orduları arasında çeşitli düzeyde yoğun temaslar sürdürüldüğüne ve pragmatik işbirliğinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğine işaret etti.

Yang ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez bir araya gelerek iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkilerin gelecekteki gelişimine yön verdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından davetlilere yöresel yemek ikramı yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Diplomasi, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ordusu'nun 98. Yıl Dönümü Resepsiyonu - Son Dakika

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