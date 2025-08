Çin Ordusu Taiwan'a Karşı Hazır

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Çin ordusunun ülkenin tam yeniden birleşme hedefini sürdürmeye her daim hazır olduğunu belirterek, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan her türlü ayrılıkçı girişimin ve dış güçlerin her türlü askeri müdahalesini geri püskürtmek üzere kararlılıkla çalışacağını vurguladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 1 Ağustos'ta kutlanacak 98. kuruluş yıldönümünü vesilesiyle bakanlığın perşembe günü Beijing'de düzenlediği büyük resepsiyonda açıklamalarda bulunan Dong, içinde bulunduğumuz yılın Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin, Taiwan'ın Japon işgalinden kurtularak anavatana iadesinin ve Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamaları kapsamında 3 Eylül'de başkent Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenleneceğini belirten Dong, törenin, barış ve adaleti koruyan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun askeri üstünlüğünü Çin Komünist Partisi ve Çin halkı için ortaya koyacağını söyledi.

Dong, ordunun, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk vizyonunu ve üç büyük küresel inisiyatifi gerçekleştirmek, risk ve zorlukların üstesinden gelmek ve kalıcı barış, evrensel güvenlik, ortak refah, açıklık ve kapsayıcılık ile öne çıkan ve temiz ve güzel bir çevreye sahip olan bir dünya inşa etmek üzere tüm dünyada ülkelerinin ordularıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.