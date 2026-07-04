Çin Ordusunda Terfi ve Yolsuzluk Soruşturmaları - Son Dakika
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Çin Ordusunda Terfi ve Yolsuzluk Soruşturmaları

04.07.2026 14:22
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Yolsuzluk soruşturmaları sonrası iki general orgeneralliğe terfi etti, yeni atamalar bekleniyor.

Çin'de orduda komuta kademesinin büyük bölümünün tasfiye edildiği yolsuzluk soruşturmalarının ardından gelecek dönemde üst düzey görevler üstlenmesi beklenen 2 general terfi aldı.

Orduyu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) yolsuzluk soruşturmalarının yürütülmesinden sorumlu Disiplin Teftiş Komisyonu Sekreterliğini vekaleten yürüten Korgeneral Cang Şuguang ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını vekaleten yürüten Korgeneral Vang Gang, orgeneralliğe terfi ettirildi.

Pekin'de düzenlenen törende, MAK Başkan Yardımcısı Orgeneral Cang Şıngmin'in terfileri duyurmasının ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, generallere terfi belgelerini verdi.

Orgeneralliğe terfi eden Cang ve Vang, böylece vekaleten yürüttükleri görevlere asaleten atanmış oldu. İki generalin, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) gelecek yıl yapacağı 21. Ulusal Kongre'de belirlenecek yeni Merkezi Askeri Komisyon'da yer alması muhtemel görülüyor.

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son 3 yılda çok sayıda üst düzey asker, ordudan ve partiden ihraç edilmiş, aniden ortadan kaybolan, kamuya açık etkinliklere katılmayan çok sayıda komutanın da akıbeti belirsiz hale gelmişti.

2023'ten bu yana 26 orgeneralin soruşturulduğu, 12 orgeneralin ortadan kaybolduğu ve akıbetinin belirsiz kaldığı süreç, komuta kademesinin neredeyse tamamının tasfiyesine yol açtı.

Görevi başında olduğu bilinen yalnızca 6 orgeneral var

Çin'de yeni terfi edenlerle birlikte şu anda görevi başında olduğu bilinen 6 orgeneral bulunuyor. MAK Başkan Yardımcısı Orgeneral Cang Şınming ve Savunma Bakanı Oramiral Dong Cün dışında, geçen yılın sonunda Doğu Cephesi Komutanlığına atanan Orgeneral Yang Cıbin ile Merkez Cephesi Komutanlığına atanan Orgeneral Han Şıngyan'ın halen görevde olduğu biliniyor.

Ordunun merkez yönetimini ve tüm muharip birimlerini etkileyen soruşturmalar, 2023'te önce stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini ve ardından 2024'te askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesini hedef alan soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmalar sonrası daha önce bu birimlerin komutanlıklarını yapan halef ve selef 2 eski Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu, ordudan ve partilerinden ihraç edilirken, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmış ve 2 ertelemeyle idama mahkum edilmişti.

MAK'ın terfi ve personel atamalarından sorumlu Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Oramiral Miao Hua ile MAK Başkan Yardımcısı Orgeneral Hı Veydong da haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle ordudan ve partiden ihraç edilmişti.

Son olarak yine MAK Başkan Yardımcısı Orgeneral Cang Youşia ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Liu Cınli haklarında da soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Soruşturmaların ardından orduyu yöneten 7 kişilik komisyonda üye olarak yalnızca Devlet Başkanı Şi ve o dönemde söz konusu yolsuzluk soruşturmalarının yürütülmesinden sorumlu birimin başındaki Orgeneral Cang Şıngmin kalmıştı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ordusunda Terfi ve Yolsuzluk Soruşturmaları - Son Dakika

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