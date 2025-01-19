BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin ordusu bölgede barış ve istikrarı korumak amacıyla cuma ve cumartesi günleri Güney Çin Denizi'nde ortak deniz-hava muharebe hazırlık devriyeleri gerçekleştirdi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Çin Denizi'nde sorun yaratacak her türlü askeri faaliyet kontrolümüz altında" denildi.
Son Dakika › Güncel › Çin Ordusundan Güney Çin Denizi'nde Devriye - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?