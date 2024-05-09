Çin, Orta Yer Yörüngesi'ne İletişim Uyduları Gönderdi - Son Dakika
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Çin, Orta Yer Yörüngesi'ne İletişim Uyduları Gönderdi

Çin, Orta Yer Yörüngesi\'ne İletişim Uyduları Gönderdi

Çin, Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen iki iletişim uydusunu Orta Yer Yörüngesi'ne gönderdi. Uydular, geniş bant internet uydu ağının temelini oluşturacak teknolojilerin test edilmesinde kullanılacak. Orta Yer Yörüngesi, küresel konumlama ve seyrüsefer takip uyduları için kullanılan bir bölgedir ve zor erişilebilen bölgelere uydu iletişimi sağlamaktadır.

09.05.2024 11:27
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Çin, iki deneysel iletişim uydusunu Orta Yer Yörüngesi'ne gönderdi.

Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisinden (SAST) yapılan açıklamaya göre, "Smart Skynet 1A" ve "Smart Skynet 1B" adı verilen uydular, "Long March 3B" roketiyle, Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından Orta Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumlarına yerleşen uydular, Çin'in bu yörüngeye konumlandırdığı ilk uydular oldu.

Merkezi Şanghay'da bulunan Tsing Shen Technology şirketi için üretilen uyduların, Orta Yer Yörüngesi'nde kurulacak geniş bant internet uydu ağının temelini oluşturması planlanıyor.

"Çok ışınlı yüksek hızda mikro dalga bağlantısı", "iki yönlü uydular arası lazer bağlantısı" gibi donanımlar taşıtan uydular, uydu ağının ihtiyaç duyduğu temel teknolojilerin test edilmesinde kullanılacak.

Orta Yer Yörüngesi

Dünya'dan 2 bin kilometre yükseklikteki Alçak Yer Yörüngesi ile 35 bin 786 kilometre yükseklikteki Yer Eş Zamanlı Yörünge arasında kalan bölge olan Orta Yer Yörüngesi, genelde küresel konumlama ve seyrüsefer takip uyduları için kullanılıyor.

Yörünge konumu ayrıca yeryüzünde erişimin zor olduğu kutuplar gibi bölgelere uydu iletişiminin ulaştırılmasına olanak sağlıyor.

Kaynak: AA

Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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