Çin, Özbekistan'da Yabancı Sermayeli Şirketler Sıralamasında Birinci

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TAŞKENT, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin, 3.467 şirketle Özbekistan'daki yabancı sermayeli şirketler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Pazartesi günü yerel medyada yer alan Özbekistan istatistik kurumu verilerine göre Özbekistan'da faaliyet gösteren yabancı sermayeli işletme ve kuruluşların sayısı 1 Şubat itibarıyla 15.163'e ulaştı.

Verilere göre ikinci sırada 2.973 işletmeyle Rusya gelirken, onu 1.869 işletmeyle Türkiye takip ediyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nin verdiği bilgilere göre Özbekistan, 2025 yılında 43 milyar ABD doları yatırım çekmeyi planlıyor.