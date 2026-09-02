Çin, özel eğitimde yapay zeka entegrasyonunu araştıracak yeni bir plan açıkladı - Son Dakika
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Çin, özel eğitimde yapay zeka entegrasyonunu araştıracak yeni bir plan açıkladı

Çin, özel eğitimde yapay zeka entegrasyonunu araştıracak yeni bir plan açıkladı
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Çin Eğitim Bakanlığı ve altı hükümet departmanı, özel eğitimin geliştirilmesi için 2026-2030’u kapsayan eylem planı yayımladı. Plan, yapay zeka destekli öğretmenler gibi modellerle öğrencilere sınıfta ve evde destek sağlamayı, okullardaki dijital altyapıyı iyileştirip ulusal platformdaki özel eğitim kaynaklarını genişletmeyi öngörüyor.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin, özel eğitimi geliştirmek amacıyla yapay zekadan nasıl yararlanılabileceğini araştıracak ve yapay zeka teknolojisinin öğretim ve öğrenme süreçlerinin tüm alanlarına entegre edilmesini teşvik edecek.

Eğitim Bakanlığı ve altı hükümet departmanı tarafından ortaklaşa yayımlanan, özel eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik eylem planında, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) özel eğitimin yüksek kaliteli ve entegre gelişimini teşvik etmek ve özel eğitim sistemini daha da iyileştirmek için alınacak önlemler sıralandı.

Planda, akıllı öğrenme yardımcıları ve yapay zeka destekli öğretmenler gibi yeni insan-makine işbirliği modelleri öneriliyor. Ayrıca engellilik durumu olan öğrencilere sınıfta destek sağlamayı ve ağır engeli olan öğrencilere evde eğitim sunmayı amaçlayan yapay zeka uygulamaları ortaya konuluyor.

Özel eğitimde yapay zeka, büyük veri ve sanal gerçeklik gibi yeni teknolojilerin daha fazla kullanılması önerilen planda, özel eğitim verilen okullarda dijital altyapının iyileştirilmesi ve ulusal akıllı eğitim platformundaki özel eğitim kaynaklarının genişletilmesi yönünde çaba gösterilmesi çağrısı yapılıyor.

Eğitim Bakanlığı'ndan bir yetkili, planda, özel eğitimin dijitalleşmesinin, bu alanın beş yıl içindeki gelişiminin ana itici gücü olarak ortaya konulduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, özel eğitimde yapay zeka entegrasyonunu araştıracak yeni bir plan açıkladı - Son Dakika

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