TAİYUAN, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Pakistan'a ait bir uyduyu uzaya gönderdi.
Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle cumartesi günü Beijing saatiyle 20.15'te fırlatılan PRSC-EO3 adlı uydu, önceden belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 640. uçuş görevi oldu.
Son Dakika › Güncel › Çin, Pakistan için uydu fırlattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?