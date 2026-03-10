Çin Petrol İthalatını Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Petrol İthalatını Artırdı

10.03.2026 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, jeopolitik gerginlikler nedeniyle petrol alımlarını ocak-şubat ayında %15,8 artırdı.

Çin'in, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan çatışmalar öncesinde, petrol alımlarını yüzde 15,8 artırdığının gözlemlendiği iddia edildi.

The New York Times gazetesinin haberinde, Çin hükümeti tarafından yayımlanan gümrük verileri incelendi.

Haberde, Çin'in ocak ve şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 daha fazla petrol ithal ettiğinin görüldüğü öne sürüldü.

Bu artışın Orta Doğu'daki çatışmalardan önce olduğu ileri sürülen haberde, ithalattaki artışın ülkeyi artan jeopolitik gerilimlerden korumak için sürdürülen stratejinin bir parçası olarak yapıldığı kaydedildi.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen danışmanlık şirketi Trivium China'nın enerji analisti Cosimo Ries, Çin'in petrol stoklamasının "bir süredir" devam ettiğini belirtti.

Ries, Çin'in "Donald Trump yönetiminin neden olacağı jeopolitik gerilimler için" hazırlık yaptığını ifade etti.

Pazar araştırma şirketi Kpler'in ham petrol analisti Muyu Xu, hükümetin önceliğinin istikrarlı yakıt tedarikini sağlamak olduğunu ve "rafineri şirketlerine yakıt ihracatını durdurma talimatı verme" gibi önlemler alabileceğini kaydetti.

Çin'in 2025'te stratejik stokları için daha fazla petrol satın aldığını belirten Muyu Xu, bu stokların yaklaşık 1,2 milyar varil veya deniz yoluyla yapılan ham petrol ithalatının yaklaşık 115 günlük miktarına denk geldiğine işaret etti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, 28 Şubat, Ekonomi, Enerji, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Petrol İthalatını Artırdı - Son Dakika

Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 23:44:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin Petrol İthalatını Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.