Çin, Rus Askerlerine Eğitim İddialarını Reddetti - Son Dakika
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Çin, Rus Askerlerine Eğitim İddialarını Reddetti

06.07.2026 13:39
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Çin, Rus askerlerine eğitim verildiği iddialarını asılsız buldu ve karalama amaçlı olduğunu söyledi.

Çin, ordusunun kendi topraklarında Rus askerlerine eğitim verdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, bunların "Çin'i karalamayı amaçlayan tamamen uydurma haberler" olduğunu bildirdi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning düzenlediği basın toplantısında, Rus askerlerinin Çin'de eğitim aldığına yönelik iddiaları değerlendirdi.

Mao, söz konusu iddiaları reddederek bu yöndeki haberlerin "asılsız ve tamamen uydurma" olduğunu ve Çin'i karalamayı amaçladığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda Çin'in başından beri "objektif ve tarafsız" tutum benimsediğini savunan Mao, savaşa siyasi çözüm bulunmasını desteklediklerini söyledi.

Alman medyasının Avrupa istihbarat servislerine dayandırdıkları haberlerde, Çin ordusunun geçen yılın sonlarında yaklaşık 200 Rus askerine gizli şekilde eğitim verdiği öne sürülmüştü.

Bunun üzerine Çin'in Berlin Büyükelçisi Deng Hongbo, 3 Temmuz'da, bu haberler nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, Rus Askerlerine Eğitim İddialarını Reddetti - Son Dakika

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