Çin-Rusya Dostluk Komitesi Toplandı

24.03.2026 15:50
Li Hongzhong ve Boris Titov, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için bir araya geldi.

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin- Rusya Dostluk, Barış ve Kalkınma Komitesi'nin Çin tarafı başkanı Li Hongzhong, Çin'in başkenti Beijing'de komitenin Rus tarafı başkanı Boris Titov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı olan Li, pazartesi günkü görüşmede iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının üst düzey gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

Li, komiteye, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatları temel rehber olarak benimseme, Çin-Rusya halklar arası ilişkilerinde ana kanal rolünü güçlendirme ve ikili ilişkilerin genel gelişimine katkı sağlama çağrısında bulundu.

Li 14. Ulusal Halk Kongresi'nin kısa süre önce gerçekleştirilen dördüncü oturumu hakkında da komiteye bilgi verdi.

Titov ise komitenin, ikili işbirliğinin teşvik edilmesi ile iki ülke arasındaki dostluk ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesinde aktif rol oynamasını desteklediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı
Trump’ın “anlaşma“ çıkışına İran’dan savaşı bitirtmeyecek yanıt Trump'ın "anlaşma" çıkışına İran'dan savaşı bitirtmeyecek yanıt
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
Erol Köse’nin ölümü sonrası Seda Sayan’ın sözleri yeniden gündemde Erol Köse'nin ölümü sonrası Seda Sayan'ın sözleri yeniden gündemde
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

17:12
Interpol bile devrede Avrupa’da dev şike operasyonu
Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu
16:33
Zeynep Demirel’den “ideal koca“ çıkışı Volkan Demirel’in pek hoşuna gitmeyebilir
Zeynep Demirel'den "ideal koca" çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:46
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı
