Çin-Rusya Güvenlik İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Çin-Rusya Güvenlik İstişare Toplantısı

Çin ve Rusya, stratejik güvenlik sorunlarını görüşmek üzere Pekin'de bir araya geldi.

12.11.2024 15:46
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Çin ile Rusya arasındaki 19. Stratejik Güvenlik İstişare Toplantısı, başkent Pekin'de düzenlendi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Vang Yi ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun eş başkanlığında yapıldı.

Toplantıda tarafların, "ortak kaygı konusu majör stratejik güvenlik sorunlarında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğu, yeni mutabakata vardığı ve karşılıklı stratejik güveni artırdığı" belirtildi.

Çinli Bakan, toplantıda bu yılın Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı olduğunu hatırlatarak ilişkilerin, son yıllarda uluslararası ilişkilerdeki iniş çıkışların sınamasına dayandığını ve istikrarlı ve sağlıklı gelişme ivmesini sürdürdüğünü aktardı.

İki tarafın temel kaygı konusu olan meselelerde birbirlerini sıkı şekilde desteklemeyi, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeyi ve pragmatik işbirliği teşvik etmeyi sürdürmesini istediklerini kaydeden Vang, Çin ve Rusya'nın, "büyük komşu ülkeler arasındaki ilişkilerde yeni bir paradigma" yaratması, ayrıca "Küresel Güney" ülkeleri arasında dayanışmayı ve işbirliğini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

"Rusya ile Çin'in yaklaşımları uyuşuyor"

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu da Çin ile ilişkilerin karşılıklı saygı ve eşitlik ilkelerine dayandığını belirterek "Kapsamlı stratejik ortaklığa dayanan ilişkilerimiz, en yüksek seviyede bulunuyor. Rusya ile Çin'in kilit uluslararası ve bölgesel konulara dair yaklaşımları uyuşuyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaptığı anlaşmaların uygulanması konusunda çabalamaya devam edeceklerini dile getiren Şoygu, ABD ve müttefiklerinin Rusya ile Çin'i engelleme yönünde siyaset izlediğine dikkati çekti.

Sergey Şoygu, buna karşı adımların birlikte atılması gerektiğini vurgulayarak " Avrasya'nın eşit ve bölünmez güvenlik mimarisinin inşasında dış politikada koordinasyon önemli." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrasya, Pekin, Rusya, Son Dakika

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