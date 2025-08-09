Çin-Rusya Savunma İşbirliği Üçüncü Tarafı Hedef Almıyor

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin ile Rusya arasındaki savunma işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını belirterek, ilgili taraflara bu işbirliğini objektif ve rasyonel bir şekilde değerlendirme çağrısında bulundu.

Jiang cuma günü düzenlenen basın toplantısında, Çin ve Rusya'nın "Ortak Deniz 2025" tatbikatı sırasında bazı ülkelerin Çin ve Rusya görev güçlerinin yakınlarına defalarca uçak ve gemi göndermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bazı analistler, bu ortak tatbikatın üçüncü tarafları hedef aldığını ileri sürmüştü.

Sözcü, "Ortak Deniz tatbikatı, Çin ve Rusya donanmaları arasında kurumsallaşmış bir işbirliği programıdır. 2012'de başladığından bu yana 10 kez gerçekleştirilen tatbikat, Çin-Rusya askeri işbirliği için önemli bir platform haline geldi" dedi.

Jiang, her iki tarafın görev gruplarının ortak hava savunması, deniz ve denizaltı savunma operasyonları gibi planlanan faaliyetleri başarıyla tamamlayarak ortak deniz devriyesine geçtiğini sözlerine ekledi.

Sözcü, "Çin ve Rusya, ittifak ve çatışma karşıtı ilkelere bağlıdır ve ikili ve askeri ilişkilerinin geliştirilmesinde herhangi bir üçüncü tarafı hedef almamaktadır. İki ülke birlikte, uluslararası ve bölgesel barış ve istikrarın korunmasında önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

Jiang, "İlgili tarafların Çin-Rusya savunma işbirliğini objektif ve rasyonel bir şekilde değerlendirmelerini, asılsız spekülasyon ve iftira yaymaktan kaçınmalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya donanmaları, 1-5 Ağustos tarihleri arasında Rusya'nın Vladivostok kenti yakınlarında ortak bir deniz ve hava tatbikatı düzenledi.