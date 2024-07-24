Çin, Rusya'ya silah vermeyeceğini doğruladı - Son Dakika
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Çin, Rusya'ya silah vermeyeceğini doğruladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Çin'in Rusya'ya silah vermeyeceği konusunun, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Çin'deki temasları sırasında da doğrulandığını açıkladı. Zelenskiy, Çin'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğine dair açık bir sinyal olduğunu belirtti ve Bakan Kuleba'dan ayrıntılı bir rapor beklediğini ifade etti.

24.07.2024 21:37
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çin'in Rusya'ya silah vermeyeceği konusunun, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Çin'deki temasları sırasında da doğrulandığını bildirdi.

Zelenskiy gece saatlerinde Ukrayna halkına hitaben paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Konuşmasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Çin'de resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, bunun uzun bir aradan sonra Çin'e gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olduğunu vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daha önce kendisine, Çin'in Rusya'ya silah vermeyeceğini söylediğini kaydeden Zelenskiy, bu konunun Kuleba'nın temasları sırasında da doğrulandığını bildirdi. Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Çin'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğine dair açık bir sinyal var. Aynı zamanda Çin lideri Şi Cinping'in bana Çin'in Rusya'ya silah sağlamayacağını söylediği de doğrulandı. Ukrayna'ya döndükten sonra Bakan'dan ayrıntılı bir rapor bekliyorum."

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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