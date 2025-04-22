Çin, Sağlık Sektöründe Yabancı Yatırıma Açılıyor

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu üst düzey yetkilisi Jiao Yahui, ülkenin sağlık sektöründe yabancı yatırım ve uzmanlığa açılma sürecinde istikrarlı bir ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Jiao pazartesi günü Beijing'de düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde 150'den fazla ortak girişim ve tamamen yabancı sermayeli sağlık kuruluşunun faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Yetkili ayrıca, anakara dışından 1.500'ün üzerinde yabancı sağlık uzmanının Çin'de geçici olarak çalıştığını ifade etti.