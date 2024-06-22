Çin Sahil Güvenliği, Filipin donanmasının balık ağlarını geri alarak Çinli balıkçılara iade etti - Son Dakika
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Çin Sahil Güvenliği, Filipin donanmasının balık ağlarını geri alarak Çinli balıkçılara iade etti

Çin Sahil Güvenliği, Filipin donanmasının balık ağlarını geri alarak Çinli balıkçılara iade etti

Çin'in Ren'ai Jiao resifi ve çevresindeki karasularında izinsiz şekilde karaya oturtulan Filipin donanmasına ait nakliye gemisinin personeli, Çinli balıkçıların ağlarına zarar verdi. Çin Sahil Güvenliği kolluk kuvvetleri, kanunsuz şekilde ele geçirilen balık ağlarını geri alarak, ekonomik kayıplarını telafi etmek üzere Çinli balıkçılara iade etti.

22.06.2024 16:09
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SANSHA, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Ren'ai Jiao resifi ve çevresindeki karasularında izinsiz şekilde karaya oturtulan Filipin donanmasına ait nakliye gemisinin personeli son zamanlarda Çinli balıkçıların ağlarına defalarca kez zarar verirken, Çin Sahil Güvenliği kolluk kuvvetlerini engellemek amacıyla, kanunsuz şekilde ele geçirdikleri balık ağlarını geminin yakınındaki sulara yerleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği kolluk kuvvetleri yasadışı şekilde elde edilen balık ağlarını geri alarak, ekonomik kayıplarını telafi etmek üzere Çinli balıkçılara iade etti.

Kaynak: Xinhua

Denizcilik, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Sahil Güvenliği, Filipin donanmasının balık ağlarını geri alarak Çinli balıkçılara iade etti - Son Dakika
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