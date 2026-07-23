Çin Sahil Güvenliği'nden Devriye - Son Dakika
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Çin Sahil Güvenliği'nden Devriye

Çin Sahil Güvenliği\'nden Devriye
23.07.2026 17:53
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Çin'in Diaoyu Dao adasında devriye görevi yapıldı, haklar yasalara uygun korunacak.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Çin'in Diaoyu Dao adası ve bitişik adalarının karasularında devriye görevine çıktı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada perşembe günü gerçekleştirilen devriyenin Çin'in haklarını yasalara uygun olarak korumayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Sahil Güvenliği'nden Devriye - Son Dakika

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