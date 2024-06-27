Çin Sahil Güvenliği Son Beş Yılda 8,729 Ton Uyuşturucu Ele Geçirdi - Son Dakika
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Çin Sahil Güvenliği Son Beş Yılda 8,729 Ton Uyuşturucu Ele Geçirdi

Çin Sahil Güvenliği, son beş yılda gerçekleştirdiği deniz operasyonlarında toplamda 8,729 ton uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu. Bu süre zarfında ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında metamfetamin, ketamin, kokain, marihuana ve eroin bulunuyor. Ayrıca, uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemelere de el konuldu ve 16 büyük uyuşturucu kaçakçılığı şebekesi çökertildi. Çin Sahil Güvenliği, özel operasyonlar düzenleyerek uyuşturucu kaçakçılığı rotalarını kesmekte ve uyuşturucuyla bağlantılı suç faaliyetlerine darbe vurmaktadır.

27.06.2024 11:38
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BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği son beş yılda deniz operasyonlarında 8,729 ton uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.

Çin Sahil Güvenliği'nden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Haziran 2019'dan bu yana ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 3,066 ton metamfetamin (diğer adıyla kristal met), 2,136 ton ketamin, 2,322 ton kokain, 0,778 ton marihuana ve 0,427 ton eroin bulunuyor.

Bunların yanı sıra uyuşturucu üretiminde kullanılan 2,182 ton malzemeye de el koyan ekipler, sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığı yapan 16 büyük şebekeyi çökertti.

Denizde uyuşturucuyla mücadelenin ana gücü olan Çin Sahil Güvenliği, uyuşturucu ve öncül maddelerin kaçakçılık rotalarını kesmek için özel operasyonlar düzenleyerek, uyuşturucuyla bağlantılı suç faaliyetlerine ağır darbeler indiriyor.

Kaynak: Xinhua

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