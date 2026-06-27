Çin Sanayi Karları Yüzde 18,8 Arttı - Son Dakika
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Çin Sanayi Karları Yüzde 18,8 Arttı

Çin Sanayi Karları Yüzde 18,8 Arttı
27.06.2026 12:04
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Çin'de büyük sanayi şirketlerinin karları 2026'nın ilk beş ayında yüzde 18,8 yükseldi.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'de büyük sanayi şirketlerinin karları 2026'nın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak, ilk dört aydaki yüzde 18,2'lik artışı geride bıraktı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun cumartesi günü açıkladığı verilere göre, yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,93 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin toplam karı yılın ilk beş ayında 3,14 trilyon yuana ulaştı.

Verilere göre, büyük sanayi şirketlerinin karları yalnızca mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Sanayi Karları Yüzde 18,8 Arttı - Son Dakika

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