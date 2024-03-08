Çin, Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı: Yeni Sanayileşme İçin Daha Fazla Çaba Gerekiyor

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, yeni sanayileşmenin ileri taşınması için reformu derinleştirip dışa açılmayı genişletecek daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Jin, Cuma günü Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumu çerçevesinde yaptığı açıklamada, imalat sektöründe yabancı yatırım erişimi üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldıracaklarını ve bu yıl içinde, internet veri merkezleri gibi katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinin pilot açılışını yapmayı planladıklarını söyledi.
Jin, bakanlık olarak endüstriyel ekonominin yukarı yönlü eğilimini sürdürmeye, imalat sektöründeki kilit öneme sahip sanayi zincirlerinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmeye, ileri imalatın omurgasını oluşturduğu modern bir sanayi sisteminin inşasını hızlandırmaya, endüstriyel bilim ve teknoloji inovasyonunu artırmaya ve bilişim teknolojisi uygulamalarıyla sanayileşmenin entegrasyonunu teşvik etmeye çalışacaklarını vurguladı.
Daha uzmanlaşmış ve yenilikçi küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) geliştirilmesinin de bakanlığın gündeminin ilk sıralarında yer aldığını kaydeden bakan, Çin'in 124.000 uzmanlaşmış ve yenilikçi KOBİ yetiştirdiğini sözlerine ekledi.
Jin, "Çin'de halihazırda KOBİ'lerin yer aldığı yaklaşık 200 sanayi öbeği bulunuyor. Bu yıl bu tür 100 yeni öbek inşa etmeyi planlıyoruz" diye ekledi.
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