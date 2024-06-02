Çin Savunma Bakanı, Asya-Pasifik'te vasal devletlere dönüşme girişimlerine karşı olduğunu söyledi

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SİNGAPUR, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Asya-Pasifik halklarının ülkelerini vasal devletlere dönüştürme ve blok çatışmalarına çekme girişimlerine karşı olduğunu ve çok kutuplu bir dünyada eşit ve düzen içinde yaşamayı umduğunu söyledi.

Dong, Pazar günü, Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada, Asya-Pasifik'teki ülkelerin bölgedeki sorunları çözme konusunda yetenek ve güvene sahip olduğunu belirtti.

Dong, Asya-Pasifik halklarının, hegemonyacı güçlerden emir alarak ülkelerini güçlendirmeye çalışanlardan nefret ettiğini ve birtakım bölgelerdeki bazı karşı akımların, zamanın baskın eğilimini asla engelleyemeyeceğinden emin olduklarını vurguladı.

Güney Çin Denizi meselesine de değinen Dong, dış güçlerden cesaret alan bir ülkenin, ikili anlaşmaları ve verdiği sözleri ihlal ettiğini, kasıtlı provokasyonlar yaptığını ve kamuoyunu yanıltmak için sahte senaryolar ürettiğini dile getirdi. Bakan, söz konusu ülkenin, bölgenin genel çıkarlarını göz ardı ettiğine ve topraklarına bölge dışı bir ülkenin orta menzilli füze sistemi konuşlandırmasına izin vererek ASEAN Anlaşması'nı ihlal ettiğine dikkat çekti.

Dong, bu hamlenin bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atacağı ve eninde sonunda geri tepeceği uyarısında bulundu.

Çin'in bu ihlal ve provokasyonlar karşısında büyük itidal sergilediğini, ancak bunun bir sınırı olduğunu ifade eden Dong, söz konusu ülkenin gerçek çıkarlarının nerede yattığını görebilmesini, doğru şekilde diyalog ve istişare yoluna dönmesini ve Güney Çin Denizi'ni bir barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirmek için bölgedeki diğer ülkelerle çalışmasını umduğunu belirtti.