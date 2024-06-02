Çin Savunma Bakanı, Asya-Pasifik'te vasal devletlere dönüşme girişimlerine karşı olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Savunma Bakanı, Asya-Pasifik'te vasal devletlere dönüşme girişimlerine karşı olduğunu söyledi

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Asya-Pasifik halklarının ülkelerini vasal devletlere dönüştürme ve blok çatışmalarına çekme girişimlerine karşı olduğunu ve çok kutuplu bir dünyada eşit ve düzen içinde yaşamayı umduğunu söyledi. Dong, Asya-Pasifik'teki ülkelerin bölgedeki sorunları çözme konusunda yetenek ve güvene sahip olduğunu belirtti. Güney Çin Denizi meselesine de değinen Dong, dış güçlerden cesaret alan bir ülkenin, ikili anlaşmaları ve verdiği sözleri ihlal ettiğini, kasıtlı provokasyonlar yaptığını ve kamuoyunu yanıltmak için sahte senaryolar ürettiğini dile getirdi. Dong, bu hamlenin bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atacağı ve eninde sonunda geri tepeceği uyarısında bulundu.

02.06.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİNGAPUR, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Asya-Pasifik halklarının ülkelerini vasal devletlere dönüştürme ve blok çatışmalarına çekme girişimlerine karşı olduğunu ve çok kutuplu bir dünyada eşit ve düzen içinde yaşamayı umduğunu söyledi.

Dong, Pazar günü, Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada, Asya-Pasifik'teki ülkelerin bölgedeki sorunları çözme konusunda yetenek ve güvene sahip olduğunu belirtti.

Dong, Asya-Pasifik halklarının, hegemonyacı güçlerden emir alarak ülkelerini güçlendirmeye çalışanlardan nefret ettiğini ve birtakım bölgelerdeki bazı karşı akımların, zamanın baskın eğilimini asla engelleyemeyeceğinden emin olduklarını vurguladı.

Güney Çin Denizi meselesine de değinen Dong, dış güçlerden cesaret alan bir ülkenin, ikili anlaşmaları ve verdiği sözleri ihlal ettiğini, kasıtlı provokasyonlar yaptığını ve kamuoyunu yanıltmak için sahte senaryolar ürettiğini dile getirdi. Bakan, söz konusu ülkenin, bölgenin genel çıkarlarını göz ardı ettiğine ve topraklarına bölge dışı bir ülkenin orta menzilli füze sistemi konuşlandırmasına izin vererek ASEAN Anlaşması'nı ihlal ettiğine dikkat çekti.

Dong, bu hamlenin bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atacağı ve eninde sonunda geri tepeceği uyarısında bulundu.

Çin'in bu ihlal ve provokasyonlar karşısında büyük itidal sergilediğini, ancak bunun bir sınırı olduğunu ifade eden Dong, söz konusu ülkenin gerçek çıkarlarının nerede yattığını görebilmesini, doğru şekilde diyalog ve istişare yoluna dönmesini ve Güney Çin Denizi'ni bir barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirmek için bölgedeki diğer ülkelerle çalışmasını umduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanı, Asya-Pasifik'te vasal devletlere dönüşme girişimlerine karşı olduğunu söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:17 YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:26 Mezuniyet töreninde arbede Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu Mezuniyet töreninde arbede! Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 15:24:40. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanı, Asya-Pasifik'te vasal devletlere dönüşme girişimlerine karşı olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement