Çin Savunma Bakanı: Ayrılıkçı Faaliyetlere Karşı Hazırız - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanı: Ayrılıkçı Faaliyetlere Karşı Hazırız

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ayrılıkçı faaliyetleri engellemeye ve ülkenin ulusal çıkarlarını korumaya hazır olduğunu belirtti. Dong, orduyu güçlendirme yolculuğunda yeni bir dönemeçte ilerlediklerini ve 2027'deki yüzüncü yıl hedeflerini gerçekleştirmeye kararlı olduklarını ifade etti. Ayrıca, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun yabancı ordularla işbirliği yapmaya istekli olduğunu da söyledi.

01.08.2024 12:32
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BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun her türlü ayrılıkçı faaliyeti engellemeye, yok etmeye ve ülkenin ulusal çıkarlarını en iyi şekilde korumaya hazır olduğunu belirtti.

Dong açıklamayı, 1 Ağustos'a denk gelen Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 97. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere Savunma Bakanlığı'nın Çarşamba günü Büyük Halk Salonu'nda düzenlediği resepsiyonda yaptı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun orduyu güçlendirme yolculuğunda yeni bir tarihi dönemeçte ilerlediğini söyleyen Dong, tüm subay ve askerlerin mutlak sadakat sözü verdiğini, savaş hazırlığına odaklandıklarını ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 2027'deki yüzüncü yıl hedefini gerçekleştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Dong, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun tatbiki ve dostane işbirlikleri yürütmek, herkes tarafından paylaşılan adil ve hakkaniyetli bir güvenlik yapısı oluşturmak ve kalıcı barış ve evrensel güvenliğin olduğu bir dünya inşa etmek için yabancı ordularla birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Savunma, Politika, Güncel, Son Dakika

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