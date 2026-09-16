Çin Savunma Bakanı Dong, ordunun 100. yılına yaklaşırken deneyim paylaşmaya hazır - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanı Dong, ordunun 100. yılına yaklaşırken deneyim paylaşmaya hazır

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Çin Savunma Bakanı Dong, ordunun 100. yılına yaklaşırken deneyim paylaşmaya hazır
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Çin Savunma Bakanı Dong Jun, kuruluşunun 100. yılına yaklaşan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun silahlı kuvvetlerin inşası ve yönetimine ilişkin deneyimlerini tüm taraflarla paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, kuruluşunun 100. yılına yaklaşan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun silahlı kuvvetlerin inşası ve yönetimine ilişkin deneyimlerini tüm taraflarla paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Dong, çarşamba günü 13. Beijing Xiangshan Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Çin ordusu kuruluşunun 100. yılına yaklaşırken modernleşme çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Silahlı kuvvetlerin inşası ve yönetimine ilişkin deneyim ve anlayışımızı tüm taraflarla paylaşmaya hazırız" dedi.

Dong, Çin ordusunun imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahibi ülkelere destek sağlamaya da hazır olduğunu belirtti.

Dong, Çin ordusunun tatbiki işbirliği yoluyla daha somut sonuçlar elde etmek ve karşılıklı başarı ile kazan-kazan ilkesine dayalı bir geleceğe ulaşmak için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Dong, ani ve tekrarlayan doğal afetler karşısında Çin ordusunun elinden gelen tüm desteği sağlamaya ve ihtiyaç duyulan yerlerde yardım eli uzatmaya hazır olduğunu belirtti.

Dong, "Afetlere karşı erken uyarı, acil müdahale, insani yardım ve kamu güvenliği alanlarındaki işbirliğini aktif şekilde geliştirecek ve somut adımlarla tüm ülkelerin kalkınma ve güvenliğini destekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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