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Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine Amiral Dong Cün atandı - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine Amiral Dong Cün atandı

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun uzun süre ortadan kaybolmasının ardından görevden alınmasıyla boş kalan makama Donanma Komutanı Amiral Dong Cün atandı. Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi tarafından yapılan atama ile Dong, ülkenin yeni Savunma Bakanı olarak görev yapacak.

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu\'nun yerine Amiral Dong Cün atandı
29.12.2023 - 14:55,
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Çin'de bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine Donanma Komutanı Amiral Dong Cün atandı.

Xinhua Haber Ajansının haberine göre, Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, Donanma Komutanı olarak görev yapan Amiral Dong'u ülkenin yeni Savunma Bakanı olarak atadı.

Çin Savunma Bakanı Li, bilinmeyen sebeple uzun süre kamuya açık etkinliklerde yer almamasının ardından 24 Ekim'de görevden alınmıştı. Li'nin yerine atama yapılmadığı için Savunma Bakanlığı makamı uzun süre boş kalmıştı.

Kaynak: AA
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