Çin Savunma Bakanı'ndan ASEAN'a İstikrar Mesajı

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VİYENTİYAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Perşembe günü 11. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Asya-Pasifik bölgesinin genel olarak istikrarını koruduğuna işaret eden Dong, jeopolitik çatışmaların içine çekilme riskine karşı uyarıda bulunarak "bu güzel bölgenin korunması" için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Dong, ASEAN'ın merkezi konumunu kararlılıkla güçlendirmek için tüm taraflarla birlikte çalışmaya ve mevcut işbirliği çerçevesinin iyileştirilmesi ve güncellenmesini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Bölge ülkelerini birlik olmaya ve sorunları diyalog yoluyla çözmeye çağıran Dong, anlaşmazlıkların kışkırtılmasına, güce başvurulmasına, hizipler oluşturulması veya dış güçlerin devreye sokulmasına karşı olduklarını ifade etti.

Dong, üye ülkelerin savunma ve güvenlik işbirliğini derinleştirmeleri, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin bölgede uygulanmasını teşvik etmeleri ve daha yakın bir güvenlik topluluğu inşa etmeleri gerektiğini belirtti.

Bakan, Çin ve ASEAN'ın bölge ve dünyadaki barış ve istikrara katkıda bulunmak için uzun vadeli vizyonla ortak denizcilik çıkarlarını genişletmeleri, deniz güvenliği işbirliğini esnek ve çeşitli yöntemlerle yürütmeleri ve deniz güvenliğini ortaklaşa koruma yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

ASEAN, Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşuyor.