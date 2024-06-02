Çin Savunma Bakanı, özel askeri ittifaklara karşı çıkıyor - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanı, özel askeri ittifaklara karşı çıkıyor

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, barış için kapsayıcılık çağrısı yapan Çin'in özel askeri ittifaklar kurulmasına karşı olduğunu söyledi. Dong, diğer ülkeleri hedef alan bazı 'küçük gruplaşmaların' bölgeyi daha güvenli hale getiremeyeceğini vurguladı ve Çin ordusunun yeni bir güvenlik ortaklığı türü inşa etmek için bölge ülkelerinin ordularıyla çalışacağını ifade etti.

02.06.2024 13:53
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SİNGAPUR, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, barış için kapsayıcılık çağrısı yapan Çin'in özel askeri ittifaklar kurulmasına karşı olduğunu söyledi.

Dong, Pazar günü Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada, diğer ülkeleri hedef alan bazı "küçük gruplaşmaların" bölgeyi daha güvenli hale getiremeyeceğini, aksine daha fazla gerginliğe yol açacağını vurguladı.

Bakan, Çin ordusunun daha açık bir tutum benimseyerek eşitlik, karşılıklı güven ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini içeren yeni bir güvenlik ortaklığı türü inşa etmek için bölge ülkelerinin ordularıyla çalışacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Singapur, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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