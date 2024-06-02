Çin Savunma Bakanı, özel askeri ittifaklara karşı çıkıyor

Güncel

SİNGAPUR, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, barış için kapsayıcılık çağrısı yapan Çin'in özel askeri ittifaklar kurulmasına karşı olduğunu söyledi.

Dong, Pazar günü Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada, diğer ülkeleri hedef alan bazı "küçük gruplaşmaların" bölgeyi daha güvenli hale getiremeyeceğini, aksine daha fazla gerginliğe yol açacağını vurguladı.

Bakan, Çin ordusunun daha açık bir tutum benimseyerek eşitlik, karşılıklı güven ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini içeren yeni bir güvenlik ortaklığı türü inşa etmek için bölge ülkelerinin ordularıyla çalışacağını ifade etti.