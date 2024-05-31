Çin Savunma Bakanlığı, ABD'yi Güney Çin Denizi'ne kasti izinsiz giriş yapmakla suçladı - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanlığı, ABD'yi Güney Çin Denizi'ne kasti izinsiz giriş yapmakla suçladı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin bölgesel meselelere karışmak ve hegemonyasını sürdürmek amacıyla 'seyrüsefer özgürlüğü' adı altında Güney Çin Denizi'ne 'kasti izinsiz giriş' yaptığı gerekçesiyle eleştirdi. Wu, ABD'nin gerçek amacının bölgesel meselelere karışmak ve kendi hegemonyasını sürdürmek olduğunu belirtti ve ABD'yi bölge ülkelerinin egemenlik ve güvenliğine saygı göstermeye çağırdı.

31.05.2024 15:00
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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'yi bölgesel meselelere karışmak ve hegemonyasını sürdürmek amacıyla "seyrüsefer özgürlüğü" adı altında Güney Çin Denizi'ne "kasti izinsiz giriş" yaptığı gerekçesiyle eleştirdi.

Wu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, kısa süre önce yayımlanan 2023 Mali Yılı Seyrüsefer Özgürlüğü Raporu'na ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı. Raporda, ABD kuvvetlerinin 1 Ekim 2022 ile 30 Eylül 2023 arasında Çin dahil 17 farklı ülke ve bölge tarafından öne sürülen 29 farklı "denizlerde aşırıya kaçan hak iddiasına" operasyonel olarak karşı koyduğu belirtiliyor.

ABD'nin sözde "seyrüsefer özgürlüğü" söyleminin yanıltmacadan ibaret olduğunu belirten Wu, Güney Çin Denizi dünyanın en özgür ve seyrüsefer için en güvenli alanlarından biri olarak kabul edilirken, ABD'nin bu bölgede "seyrüsefer özgürlüğünü" bir mesele haline getirmesinin savunulacak tarafı olmadığını vurguladı.

Wu, "ABD'nin gerçek amacı, bölgesel meselelere karışmak ve kendi hegemonyasını sürdürmek için bu söylemi bir bahane olarak kullanmak" dedi.

Çin'in, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukukta çeşitli ülkelere tanınan seyrüsefer ve uçuş özgürlüğüne her zaman saygı duyduğunu vurgulayan Wu, öte yandan seyrüsefer ile izinsiz giriş, özgürlük ile de kasıt arasında büyük bir fark olduğunu söyledi.

Wu, ABD'den bölge ülkelerinin egemenlik ve güvenliğine saygı göstermesini ve sorun çıkarmaya son vermesini istedi.

Kaynak: Xinhua

Savunma, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanlığı, ABD'yi Güney Çin Denizi'ne kasti izinsiz giriş yapmakla suçladı - Son Dakika

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