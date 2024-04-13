Çin Savunma Bakanlığı, Endonezya ordusuyla ilişkileri güçlendirmeye istekli

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ordusunun stratejik karşılıklı güveni daha fazla pekiştirmek, pragmatik işbirliğini artırmak ve iki ordu arasındaki ilişkileri yeni seviyelere çıkarmak üzere Endonezya ordusuyla çalışmaya istekli olduğunu söyledi.
Wu söz konusu açıklamayı Cuma günkü basın toplantısında Büyük Endonezya Hareketi Partisi başkanı ve Endonezya Savunma Bakanı olan ve Endonezya Cumhurbaşkanı seçilen Prabowo Subianto'nun Çin ziyareti ve Çin ile Endonezya orduları arasındaki ilişkilere ilişkin soruya yanıt verirken yaptı.
Prabowo'nun Çin'e ziyaretinin, Endonezya cumhurbaşkanı seçildikten sonra düzenlediği ilk yurtdışı ziyaretinin birinci adımını oluşturduğunu kaydeden Wu, bunun Prabowo'nun Çin-Endonezya dostluğuna verdiği büyük önemi ve iki ülke orduları arasındaki ilişkileri ileriye taşıma konusundaki samimi arzusunu yansıttığını belirtti.
Wu, Çin ve Endonezya ordularının son yıllarda üst düzey etkileşimlerde bulunduğunu ve ortak tatbikat, eğitim ve karşılıklı gemi ziyaretleri gibi alanlarda güçlü bir gelişme ivmesi sergilediğini ifade etti.
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