Çin Savunma Bakanlığı Hollanda'nın provokasyonunu kınadı - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanlığı Hollanda'nın provokasyonunu kınadı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Hollanda donanmasına ait bir gemi helikopterinin provokasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Zhang, Hollanda'nın kendi provokasyonlarını örtbas etme çabasını ortaya koyduğunu belirterek, Çin ordusunun müdahalesinin meşru ve haklı olduğunu vurguladı. Hollanda'nın çirkin söylem ve eylemlerinden rahatsız olan Çin, diplomatik girişimde bulunarak Hollanda'dan deniz ve hava kuvvetlerinin manevralarını kısıtlamasını istedi ve her türlü ihlal ve provokasyona sert şekilde yanıt verileceği uyarısında bulundu.

11.06.2024 19:27
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BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Hollanda donanmasına ait bir gemi helikopterinin provokasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Zhang, Salı günü düzenlediği basın toplantısında Hollanda tarafının kısa süre önce ortaya attığı iddiayla ilgili soru üzerine açıklama yaptı. Hollanda, Çin askeri uçağının Doğu Çin Denizi üzerinde kendilerine ait bir helikoptere tehlikeli şekilde yaklaştığını iddia etmişti.

Hollanda tarafının ak ile karayı karıştırdığını belirten Zhang, bu iddianın Hollanda'nın kendi provokasyonlarını örtbas etme çabasını ortaya koyduğunu söyledi.

Hollanda donanmasına ait bir firkateynden havalanan helikopterin Cuma günü Shanghai kentinin doğusunda uçarak provokatif hareketler yaptığını belirten sözcü, Çin ordusunun uyarılarda bulunduğunu ve Hollanda helikopterini uzaklaştırmak amacıyla askeri uçak gönderdiğini ifade etti.

Zhang, "Söz konusu müdahale meşru ve haklı olduğu gibi tüm süreç profesyonel ve standartlara uygun biçimde yürütüldü" dedi.

Sözcü, Hollanda'nın bir Birleşmiş Milletler misyonu yürüttüğünü iddia ederek yalan söylediğini, bir başka ülkenin yetki alanındaki deniz ve hava sahasında güç gösterisi yaptığını, gerilim yarattığını ve ikili ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

Zhang, Hollanda tarafının çirkin söylem ve eylemlerinden Çin'in son derece rahatsız olduğunu ve Hollanda tarafına diplomatik girişimde bulunduğunu belirtti.

Hollanda'dan deniz ve hava kuvvetlerinin manevralarını kısıtlamasını isteyen sözcü, her türlü ihlal ve provokasyona, karşı önlemlerle sert şekilde yanıt verileceği uyarısında bulundu.

Zhang, "Çin ordusu her zaman teyakkuz halinde olup ulusal egemenliğini, güvenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumaya kararlıdır" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanlığı Hollanda'nın provokasyonunu kınadı - Son Dakika

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