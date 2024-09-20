Çin Savunma Bakanlığı'ndan Liaoning Açıklaması

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BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin donanmasına ait Liaoning uçak gemisi filosunun, yakın zamanda Batı Pasifik Okyanusu gibi alanlarda gerçekleştirdiği tatbikatların ilgili uluslararası hukuka ve genel uygulamalara uygun olduğunu belirterek tatbikatın amacının başka yerlere çekilmemesi gerektiğini söyledi.

Zhang bu açıklamayı Perşembe günkü basın toplantısında Japonya'nın, Liaoning uçak gemisinin eğitim faaliyetleriyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine yaptı.

Zhang, donanmanın savaş yeteneklerini artırmak amacıyla yıllık plana göre rutin eğitim faaliyeti gerçekleştirildiğini belirtti.