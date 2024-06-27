Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: ABD, Çin'i itibarsızlaştırmak için sürekli yalan uyduruyor

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BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'yi diğer ülkeleri itibarsızlaştırmak için sürekli yalan uydurmakla eleştirerek, Çin tarafının buna şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Wu Perşembe günkü olağan basın toplantısında, ABD'nin Çin'in Covid-19 aşılarını ve gelişmekte olan dünya ülkelerine yönelik yardımlarını karalamak amacıyla yürüttüğü gizli kampanyalar hakkındaki soruya yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

Bunun, ABD tarafının Çin hakkında uydurduğu ne ilk ne de son yalan olduğunu vurgulayan Wu, ABD tarafının "Çin askeri tehdidinden" "Çin'in siber saldırılarına" kadar kamuoyunu yanıltmak üzere çok sayıda yalan uydurduğunu dile getirdi.

Sözcü, "Uluslararası toplum, ABD'nin bir yalan makinesi olan gerçek mahiyetinin giderek daha fazla farkına varıyor" dedi.

Wu, ABD'yi büyük bir güç olarak statüsüne uygun tarzda hareket etmeye ve kendi bencil çıkarları için yalan üretmekten vazgeçmeye çağırdı.