Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Japonya'nın Savunma Raporunu Kınadı - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Japonya'nın Savunma Raporunu Kınadı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya'nın 2024 Savunma Raporu hakkında açıklama yaparak, raporun klişelerle dolu olduğunu ve uluslararası toplumu yanılttığını belirtti. Zhang, Çin'in uluslararası hukuk ve iç yasalar uyarınca deniz ve hava faaliyetlerini yürütmesinin meşru olduğunu vurguladı. Ayrıca, Çin ve Rusya arasındaki savunma işbirliğinin uluslararası barış ve adaletin korunmasına yardımcı olduğunu ifade etti ve Japonya'yı sağduyulu hareket etmeye çağırdı.

19.07.2024 14:04
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BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin'in askeri alandaki gelişiminin tamamen ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarları ile uluslararası ve bölgesel barış ve istikrarı korumayı amaçladığını belirtti.

Zhang, açıklamayı Cuma günü, Taiwan Boğazı'ndaki gerginlik ve Çin- Rusya ortak deniz devriyesi ile ilgili içeriklerin yer aldığı Japonya'nın 2024 Savunma Raporu ile ilgili soru üzerine yaptı.

Raporun klişelerle dolu olduğunu, uluslararası toplumu yanılttığını ve Japonya'nın askeri yığınak yapması için bahaneler ürettiğini belirten Zhang, Çin'in raporu kınayıp reddettiğini ve Japonya'ya diplomatik girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Zhang, Çin'in uluslararası hukuk ve ilgili iç yasalar uyarınca deniz ve hava faaliyetleri yürütmesinin meşru ve haklı olduğunu söyledi.

Sözcü, Taiwan'ın bağımsızlığı yönündeki ayrılıkçı faaliyetler ile dış güçlerin bunlara göz yumarak verdikleri desteğin şu anda Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barışa yönelik en büyük tehditler olduğunu vurguladı.

Çin ve Rusya arasındaki savunma işbirliğinin ittifak yapmama, cepheleşmeme ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama temelinde inşa edildiğini yineleyen sözcü, bu işbirliğinin uluslararası ve bölgesel barış ve istikrarın sürdürülmesinin yanı sıra uluslararası eşitlik ve adaletin korunmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Zhang, tarihin Çin'in her zaman dünyada barış, istikrar ve ilerleme için bir güç olduğunu kanıtladığını ve kanıtlamaya devam edeceğini belirtti.

Sözcü, "Japonya'yı tarihten ders çıkarmaya, Çin'e iftira atmayı ve içişlerine karışmayı bırakmaya, askeri güvenlik konularında sağduyulu konuşup hareket etmeye ve somut eylemlerle Asyalı komşuları ile uluslararası toplumun güvenini kazanmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Japonya'nın Savunma Raporunu Kınadı - Son Dakika

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