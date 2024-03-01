Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: 'Taiwan Boğazı'nın orta çizgisini tanımıyoruz'

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BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, sözde "Taiwan Boğazı'nın orta çizgisini" tanımadıklarını belirtti.

Zhang, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, ABD basınında Çin askeri uçaklarının sözde "Taiwan Boğazı'nın orta çizgisini" sürekli aştığı yönündeki haberlere ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Dünyada tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın da Çin'in bir parçası olduğunu vurgulayan Zhang, sözde "Taiwan Boğazı'nın orta çizgisi" söyleminin geçerliliği bulunmadığını kaydetti.

Zhang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından Taiwan Boğazı'nda yürütülen askeri eğitim ve tatbikatların Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumaya yönelik meşru eylemler olduğunu ifade etti.

Sözcü, bu eylemlerin dış güçlerin müdahalesine ve "Taiwan bağımsızlığı" güçlerinin provokasyonlarına karşı caydırma eylemleri ve tedbirler, ayrıca Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanması için gerekli adımlar olduğunu belirtti.

Zhang, Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumak için askeri eğitim ve hazırlıkları yoğunlaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.