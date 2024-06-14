Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Taiwan'ın bağımsızlık girişimleri kendilerini yok eder

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BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçılar ne kadar saldırganlaşırsa, kendi kendilerini yok etmelerinin de o kadar hızlı olacağını belirtti.

Zhang, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwan'ın yeni lideri Lai Ching-te ve bir başka ada yetkilisinin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun eylemlerine karşılık adanın "meşru müdafaada" bulunabileceği yönünde kısa süre önce yaptıkları açıklamalarla ilgili soru üzerine söz konusu ifadeleri kullandı.

Sözcü, "Taiwan, Çin'in bir parçası. Hal böyleyken, Taiwan sözde 'meşru müdafaa hakkına' nasıl sahip olabilir?" dedi.

Zhang, Lai liderliğindeki Taiwanlı yetkililerin kendi kendilerini cesaretlendirmek için kasıtlı olarak şov yaptıklarını, ancak bu durumun içlerindeki zayıflığı ortaya koymaktan başka bir işe yaramadığını vurguladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, "Taiwan'ın bağımsızlığını" dayatan her türlü provokasyona karşı kararlı önlemler alacak kudretli bir kuvvet olduğunu söyleyen Zhang, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlerin Çin ordusuna direnme girişimini "ateşe yaklaşan pervaneye" benzetti.