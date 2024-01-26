Çin Savunma Bakanlığı: Taiwan asla bağımsız bir ülke olmayacak

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Taiwan'ın asla bir ülke olmayacağını ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışındaki ayrılıkçı faaliyetlerin yahut yabancı güçlerin Çin'i bölmeye yönelik hamlelerinin asla başarıya ulaşmayacağını söyledi.

Wu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwan bölgesindeki seçimlerin Çin'de bulunan bir bölgenin içişlerine ilişkin olduğunu belirtti.

Wu, "Taiwan'da durum nasıl değişirse değişsin, dünyada tek bir Çin olduğu ve Taiwan'ın da Çin'in bir parçası olduğu gerçeği değişmeyecektir" dedi.

Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünün asla bozulmadığını kaydeden Wu, Taiwan'ın Çin topraklarının bir parçası olduğu gerçeğinin ve Taiwan'ın bu toprakların parçası olarak hukuki statüsünün hiçbir zaman değişmediğini ifade etti.

Sözcü, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun her zaman ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunan demirden bir set olacağını vurguladı.

Wu, savaşa hazırlık durumunu artırmak ve silahlı güçlerin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunma kabiliyetini geliştirmek amacıyla Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Hareket Alanı Komutanlığı'nın Taiwan adası etrafında ortak deniz ve hava devriyeleri başlattığını da teyit etti.

Sözcü, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ilgili askeri operasyonları yürütmeye düzenli olarak devam edeceğini belirtti.