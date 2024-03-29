Çin Savunma Bakanlığı: Taiwan'ın bağımsızlık faaliyetleri barışçıl yeniden birleşme ihtimalini azaltıyor

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BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı faaliyetler ne kadar yaygınlaşırsa, barışçıl yeniden birleşme ihtimalinin de o kadar azalacağı uyarısında bulundu.

Wu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında barışçıl yeniden birleşme ve "tek ülke, iki sistem" ilkelerinin Taiwan meselesinin çözümünde uygulanacak temel ilkeler olduğunu ve ulusal yeniden birleşmeyi gerçekleştirmek için en iyi yaklaşımı teşkil ettiklerini vurguladı.

Sözcü, "Barışçıl yeniden birleşme umudu için büyük bir içtenlik ve azami çabayla çalışmaya hazırız ancak Taiwan'ın anavatandan ayrılmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

Wu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan güçlerle savaşma ve yeniden birleşme arayışını sürdürme konusunda kararlı ve profesyonel bir yol izlemeye devam edeceğini kaydetti.