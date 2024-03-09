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Çin Seddi'ndeki askeri kalenin animasyon görüntüleri

Sanal gerçeklik gözlüklerini takarak büyüleyici bir yolculuğa çıkan ziyaretçiler, kendilerini Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminde Çin Seddi boyunca uzanan canlı sokak manzaraları, askeri kamplar ve çiftlik evleriyle bezenmiş hareketli askeri kalede buluyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde, teknoloji uzmanlarından oluşan bir ekip, dijital teknolojiden yararlanarak Çin Seddi'nin 400 yıl öncesine ait bölümlerini yeniden inşa ederken, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu alanın kültürel değerini ortaya çıkarıyor.

Çin'in sembolü olan Çin Seddi, bazıları 2.000 yıl öncesine dayanan birbirine bağlı birçok duvardan oluşuyor. Mevcut bölümlerin toplam uzunluğu 21.000 kilometrenin üzerinde olup, Gansu'daki bölüm, bu ikonik yapının toplam uzunluğuna neredeyse beşte bir oranında katkıda bulunuyor.

İpek Yolu Infoport Limited Şirketi'nin akıllı dijital rekonstrüksiyon projesinin yöneticisi Wang Yu'ou, şirketin teknik ekibinin eski metinleri inceleyerek, yerinde incelemeler yaparak ve dijital teknolojiyi kullanarak Çin Seddi'nin Gansu bölümü boyunca üç önemli askeri kaleyi başarıyla restore ettiğini belirtti.

Wang, tarihi kalıntıları aslına uygun olarak yeniden yaratmak için saha araştırmaları sırasında yüksek hassasiyetli BeiDou uydu konumlandırma ve dronelar da dahil olmak üzere en son teknolojilerin kullanıldığını ifade etti.

Ekip dijital uzmanlıklarını, Çin Seddi'nin yanı sıra erken dönem Çin uygarlığına ışık tutan önemli bir arkeolojik alan olan Nanzuo kalıntılarını restore etmek için de kullandı.

Nanzuo kalıntı alanının 630 metrekarelik kapalı bir alanı kaplayan ve tarihi yaklaşık 5.000 yıl öncesine dayanan ana sarayı, arkeoloji camiası tarafından Çin'de zamanının en büyük tek kapalı yapısı olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar Nanzuo kalıntılarıyla ilgili belge, fotoğraf ve videolar gibi bilgileri derledi, analiz etti ve kodladı. Çok boyutlu bir parametre bilgi veri tabanı, kültürel miras restorasyonunun panoramik bir sunumunun yapılmasına yardımcı oldu.

Wang, "Dijital teknoloji, antik saray için modeller oluşturmamıza ve bunu gerçeğe dönüştürmemize yardımcı olabilir" dedi.

Wang'ın ekibi ileriye dönük olarak eserlerin tüm yaşam döngüsünü dijital olarak yakalamayı hedefliyor. Wang, "Tarihsel bağlam ve mekansal ayrıntılar gibi çeşitli bilgi parametrelerini akıllı algoritmaların desteğiyle entegre ederek, farklı dönemlerdeki kalıntıları doğru şekilde yeniden yaratmak istiyoruz" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gansu'dan bildiriyor.(XHTV)