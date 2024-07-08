Çin, sellerden zarar gören eyaletlere 200 milyon yuan tahsis etti

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BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin, sellerden zarar gören Hunan ve Jiangxi eyaletlerinde afet yardım ve onarım çalışmaları için merkezi bütçeden 200 milyon yuan (yaklaşık 28,05 milyon ABD doları) tahsis etti.

Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst düzey kurumu olan Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Pazar günü yaptığı açıklamada, söz konusu fonun iki eyalette selden zarar gören okullar, hastaneler ve sel kontrol tesisleri gibi binaların acilen onarılması için kullanılacağını kaydetti.