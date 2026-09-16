Çin, Shanghai açıklarında Gravity-1 ile 9 uyduyu yörüngeye taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Shanghai açıklarında Gravity-1 ile 9 uyduyu yörüngeye taşıdı

Çin, Shanghai açıklarında Gravity-1 ile 9 uyduyu yörüngeye taşıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Shanghai açıklarında Gravity-1 taşıyıcı roketiyle 9 uyduyu başarıyla fırlattı. OrienSpace'e göre görev, denizden yapılan tek seferlik fırlatmalarda 3 tonu aşan yük ağırlığı ve yaklaşık 800 kilometre yörünge yüksekliğiyle yeni rekorlar kırdı.

SHANGHAİ, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shanghai açıklarında 9 uydu taşıyan Gravity-1 taşıyıcı roketini başarıyla fırlattı.

Çarşamba günü Beijing saatiyle 06.00'da Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından uzaya gönderilen Qianfan Uydu Kümesi'ne ait uydular ve bir EUHT teknoloji test uydusu, planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.

Roketin geliştiricisi Çinli ticari uzay şirketi OrienSpace'den yapılan açıklamaya göre görev, Çin'in denizden gerçekleştirdiği tek seferlik fırlatmalarda taşınan yük ağırlığı ve ulaşılan yörünge yüksekliği açısından yeni rekorlara imza attı. Açıklamaya göre, üç tonun üzerinde net yük ağırlığı ve yaklaşık 800 kilometrelik yörüngeye yerleştirme yüksekliği içeren fırlatma ile deniz fırlatma modelinin orta ve büyük ölçekli uydu yük görevlerine uyum sağlayabildiği kanıtlandı.

Gravity-1 roketi kullanılarak bugüne kadar dört başarılı deniz fırlatması gerçekleştirildi. Bugünkü görevle Gravity-1, büyük bir alçak Dünya yörüngeli uydu internet ağının kurulmasına yönelik ilk kez kullanıldı.

OrienSpace'in verdiği bilgilere göre, Shanghai'da üretilen uydular, Shanghai yakınlarındaki sulardan fırlatılmış oldu. Bu tür kara-deniz koordinasyonu, hem ticari uzay üretiminin hem de fırlatma operasyonlarının genel verimliliğini artırmaya katkıda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Shanghai açıklarında Gravity-1 ile 9 uyduyu yörüngeye taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı

11:45
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:34
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:10:47. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, Shanghai açıklarında Gravity-1 ile 9 uyduyu yörüngeye taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement