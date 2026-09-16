Çin, Shanghai açıklarında Gravity-1 ile 9 uyduyu yörüngeye taşıdı

SHANGHAİ, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shanghai açıklarında 9 uydu taşıyan Gravity-1 taşıyıcı roketini başarıyla fırlattı.

Çarşamba günü Beijing saatiyle 06.00'da Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından uzaya gönderilen Qianfan Uydu Kümesi'ne ait uydular ve bir EUHT teknoloji test uydusu, planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.

Roketin geliştiricisi Çinli ticari uzay şirketi OrienSpace'den yapılan açıklamaya göre görev, Çin'in denizden gerçekleştirdiği tek seferlik fırlatmalarda taşınan yük ağırlığı ve ulaşılan yörünge yüksekliği açısından yeni rekorlara imza attı. Açıklamaya göre, üç tonun üzerinde net yük ağırlığı ve yaklaşık 800 kilometrelik yörüngeye yerleştirme yüksekliği içeren fırlatma ile deniz fırlatma modelinin orta ve büyük ölçekli uydu yük görevlerine uyum sağlayabildiği kanıtlandı.

Gravity-1 roketi kullanılarak bugüne kadar dört başarılı deniz fırlatması gerçekleştirildi. Bugünkü görevle Gravity-1, büyük bir alçak Dünya yörüngeli uydu internet ağının kurulmasına yönelik ilk kez kullanıldı.

OrienSpace'in verdiği bilgilere göre, Shanghai'da üretilen uydular, Shanghai yakınlarındaki sulardan fırlatılmış oldu. Bu tür kara-deniz koordinasyonu, hem ticari uzay üretiminin hem de fırlatma operasyonlarının genel verimliliğini artırmaya katkıda bulunuyor.