Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları Toplantısı'nın 22. Uzman Çalışma Grubu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, perşembe günü düzenlenen toplantıya örgüte üye ülkeler ve örgüt sekretaryasından 30'dan fazla temsilcinin katıldığını duyurdu.
Wu cuma günkü basın toplantısında katılımcıların savunma ve güvenlik alanında işbirliğinin somut biçimde güçlendirilmesi ve işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi konularında derinlemesine görüşmelerde bulunduklarını söyledi.
Shanghai İşbirliği Örgütü'nün 2024-2025 dönem başkanlığını üstlenen Çin, gelecek yıl 25. Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.
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