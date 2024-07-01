Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nden uzlaşı ve katkı umuyor

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BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaklaşan Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin tüm taraflar arasında daha fazla uzlaşı inşa edilmesine yardımcı olacağını ve üye ülkelerin güvenlik, istikrar ve kalkınmasının teşvikine katkı sunacağını düşündüklerini söyledi.

Çin, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Toplantısı'na katılacağını duyurmuştu.

Mao Pazartesi günü yaptığı açıklamada yaklaşan zirvenin bu yıl Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesindeki en önemli etkinlik olduğunu belirterek, Xi'nin diğer katılımcı ülkelerin liderleriyle çeşitli alanlarda ve önemli uluslararası ve bölgesel meselelerde işbirliğini derinleştirmeye yönelik derinlemesine görüşmelerde bulunacağını, ayrıca örgütün gelecekteki gelişimine ilişkin plan ve düzenlemeler yapacağını ifade etti.

Çin, Astana zirvesinin ardından 2024-2025 dönemi için Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanlığını üstlenecek.

Mao, Çin'in dönem başkanlığını devralacak olmasına büyük önem verdiklerini ve bunun için kapsamlı hazırlık çalışmalarına şimdiden başladıklarını kaydetti.

Sözcü, "Shanghai Ruhu rehberliğinde politika, güvenlik, ekonomi, ticaret ve kültür alanlarında işbirliğini derinleştirmek, örgütün yüksek kaliteli kalkınmasını ve bölge halklarına daha fazla fayda sağlayacak ortak geleceğe sahip daha da yakın bir topluluk inşasını teşvik etmek, ayrıca dünyada kalıcı barış ve ortak refaha daha fazla katkıda bulunmak üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırız" dedi.