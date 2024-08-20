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- Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde uzaktan ameliyat teknolojisi uyguluyor

PEKİN - Çinli doktorlar, 5G cerrahi robotları kullanarak, kilometrelerce uzaklıktaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde hastaları uzaktan ameliyat ediyor.

Çinli doktorlar, 5G cerrahi robotlar ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki hastalar üzerinde ameliyat gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz ay Shanghai Göğüs Hastanesi'ndeki Onkoloji Bölümü Cerrahı Profesör Luo Qingquan, robotik kollarla Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Kaşgar Halk Hastanesi'ndeki bir kadın hastanın akciğerindeki kitleyi ameliyatla aldı. Ameliyat, Luo'nun Shanghai'deki robotik kolları kullanarak, gerçek zamanlı talimatları diğer hastanedeki robotik kollara iletmesiyle gerçekleştirildi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Sun Yat-sen Üniversitesi'ne bağlı hastanenin doktoru Lin Tianxin de robotik kollarla bir hastayı uzaktan ameliyat etti. Yaklaşık 5 bin kilometre uzaklıktaki Kaşgar ilindeki hastanede yatan hasta üzerinde ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Ameliyatların Uygur Türklerinin yaşadığı bölgede gerçekleştirilmesi dikkat çekerken, Çinli yetkililer ise bu bölgede uzman doktor sayısının ve ekipmanın yetersiz kalması nedeniyle uzaktan ameliyat teknolojisinin kullanıldığını belirtiyor.