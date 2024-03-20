Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı'nda Yeni Canlı Yayın Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
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Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı'nda Yeni Canlı Yayın Modeli Tanıtıldı

Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı\'nda Yeni Canlı Yayın Modeli Tanıtıldı

Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen 4. Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı, Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen canlı yayın sunucularıyla yeni bir e-ticaret modelini sergiliyor. Fuarda, profesyonel canlı yayın sunucuları satış oturumları düzenliyor.

20.03.2024 16:51
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FUZHOU, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da devam etmekte olan 4. Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı, yeni bir canlı yayın e-ticaret modelini öne çıkardı. Fuarda, Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen profesyonel canlı yayın sunucuları satış oturumları düzenliyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı'nda Yeni Canlı Yayın Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
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