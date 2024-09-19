Çin, Sürdürülebilir Uçak Yakıtı Pilot Programı Başlattı

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BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin, havacılık sektöründe yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü teşvik etmek amacıyla çeşitli havalimanlarında sürdürülebilir uçak yakıtı pilot programı başlattı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne göre Perşembe gününden itibaren Beijing Daxing, Chengdu Shuangliu, Zhengzhou Xinzheng ve Ningbo Lishe uluslararası havalimanlarından kalkacak 12 uçakta sürdürülebilir uçak yakıtı kullanılacak.

Sürdürülebilir uçak yakıtı, China Southern Havayolları, China Eastern Havayolları ve Air China'ya ait uçaklarda kullanılacak.

Sürdürülebilir uçak yakıtı, sıvı halde bulunuyor ve geleneksel jet yakıtına alternatif oluşturuyor. Yenilenebilir malzemelerden üretilen sürdürülebilir uçak yakıtı, yakıtın kullanım süresince karbon emisyonlarını geleneksel jet yakıtına kıyasla yüzde 80'e kadar azaltabiliyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi Başkan Yardımcısı Han Jun, sivil havacılık sektöründen kaynaklanan karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 99'unun uçuşlar sırasındaki yakıt tüketimiyle bağlantılı olduğunu belirterek programın önemini vurguladı.

Eylül- Aralık 2024 tarihlerinde yürütülecek olan pilot uygulamanın ilk aşamasını, katılımcı sayısının kademeli olarak artacağı 2025 yılı boyunca sürecek olan ikinci aşama izleyecek.

Çin'in sivil havacılık sektörü son yıllarda enerji tüketimini ve emisyonları azaltmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırdı.

Çin'de nakliye uçağı filosundaki uçakların ortalama yaşı dokuz. Havalimalarındaki araçların yüzde 27'sinden fazlası yenilenebilir enerjiyle çalışırken, bu oran bazı yeni havalimanlarında yaklaşık yüzde 80'e kadar çıkabiliyor. İç hat uçuşları ve havalimanı terminallerinde tek kullanımlık, doğada çözünmeyen plastik çatal ve bıçakların kullanımına da büyük ölçüde son verildi.