Çin, Suriye'deki Durumu Yakından Takip Ediyor

Güncel

(ANKARA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'in " Suriye'deki durumu yakından takip ettiğini ve istikrarın bir an önce geri gelmesini umduğunu" belirterek, "Suriye'deki ilgili tarafları, ülkedeki Çinli kurum ve personelin emniyet ve güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in ilgili tüm tarafların Suriye halkının uzun vadeli çıkarları doğrultusunda hareket etmesini umduğunu söyledi. Mao Ning, Çin'in Suriye'deki Büyükelçiliğinin görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini ve Çin hükümetinin "ülkeyi terk etmek isteyen Çin vatandaşlarına aktif olarak yardım ettiğini" de vurguladı.

Pekin'in Suriye'deki durumu yakından takip ettiğini, istikrar ve düzenin yeniden tesis edilmesi için bir an önce "siyasi bir çözüm" bulunmasını umduğunu belirten Mao Ning, "Suriye'deki ilgili tarafları, ülkedeki Çinli kurum ve personelin emniyet ve güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Çin'in, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile dostane ilişkileri bulunduğu biliniyor. Pekin, Esad'ın eylül 2023'te Çin'in güneyindeki Hangzhou şehrini ziyaretinde, iç savaşın neden olduğu yıkımlar nedeniyle Suriye'nin yeniden inşasına yardım etmeyi teklif etmişti.