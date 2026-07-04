Çin, Taiwan Açıklarında Devriyelerine Devam Ediyor

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Çin'in Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda rutin kolluk devriyelerine devam ettiklerini söyledi.

Jiang cumartesi günkü basın toplantısında, Çin Sahil Güvenliği'nin Xiushan gemi filosunun yasalara uygun olarak Çin'in Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda kolluk devriyelerini devam ettirmek üzere gün içerisinde Daishan gemi filosundan görevi devraldığını belirtti.

Jiang, Daishan gemisinin liderliğindeki filonun haziran ayından bu yana ilgili sularda devriye ve denetim operasyonlarının yanı sıra balıkçılık faaliyetlerinin korunması ve kurtarma görevleri de yürüterek, seyrüseferin ve balıkçılık faaliyetlerinin olağan şekilde devam etmesini sağladığını ve Taiwanlılar da dahil olmak üzere Çinli balıkçıların meşru hak ve çıkarlarını ve can ve mal güvenliklerini koruduğunu ifade etti.

Jiang, Çin Sahil Güvenliği'nin Çin'in yetki alanına giren sularda kolluk devriyelerini güçlendirmeye ve ülkenin toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini belirtti.