Çin, Taiwan çevresindeki askeri tatbikatları meşru ve gerekli buluyor

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BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Taiwan adasının çevresinde düzenlenen ortak askeri tatbikatların meşru ve gerekli olduğunu belirtti.

Wang, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı'nın Taiwan adası çevresinde ortak askeri tatbikat düzenlemesinin, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumasının, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçleri "bağımsızlık" arayışında oldukları için sert şekilde cezalandırmasının ve dış güçlerin müdahale ve provokasyonlarına karşı ciddi uyarılarda bulunmasının tamamen meşru ve gerekli olduğunu vurguladı.

Sözcü, tatbikatların uluslararası hukuk ve işleyişle tamamen uyumlu olduğunu ifade etti.

Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleyen Wang, bunun sadece tarihi bir gerçek değil, aynı zamanda hakiki bir statüko olduğunu kaydetti. Bunun gelecekte de asla değişmeyeceğini söyleyen Wang, "Taiwan'ın bağımsızlığı" söyleminin hiçbir yere varmayacağını, Çin halkının ise ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığından asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

Wang, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan her türlü ayrılıkçı eylemin, nüfusu 1,4 milyarı aşan Çin halkının müdahalesiyle karşılaşacağını ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlerin ise Çin'in tamamen yeniden birleşmesi yönündeki tarihi eğilimin sert tokadını yiyeceğini söyledi.

Sözcü, "ABD'yi, 'Taiwan'ın bağımsızlığından' yana olan güçleri cesaretlendirip desteklemekten vazgeçmeye ve Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya çağırıyoruz. Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak her türlü eyleme, Çin tarafından kararlı ve güçlü şekilde karşılık verilecek" dedi.