Çin, Taiwan'ı Bağımsızlığa İzin Vermeyeceğini Vurguladı

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, hiçbir kişi ya da gücün Taiwan'ı Çin'den koparmasına ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik hiçbir ayrılıkçı faaliyete izin verilmeyeceğini söyledi.

Chen, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Ayrılıkçı güçlerin kırmızı çizgiyi aşmaya cüret etmesi halinde, kararlı adımlar atılarak karşılık verilecek" dedi.

Taiwan lideri Lai Ching-te'nin Taiwan Boğazı'nın iki yakasının "birbirine tabi olmadığını" iddia eden açıklamalarına sert tepki veren Chen, Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, Taiwan'ın hiçbir zaman bir ülke olmadığını, asla da olmayacağını ifade etti.

Chen, "Taiwan, tüm Çin halkına aittir. Bu, inkar edilemez tarihi ve hukuki bir gerçektir ve boğazdaki bu statüko değiştirilemez" dedi.

Lai'yi adada ayrılıkçı duyguları kışkırtmak ve boğazın iki yakası arasındaki etkileşimi engellemekle suçlayan Chen, Taiwan'ın "bağımsızlığı" peşinde koşan herkesin başarısızlığa mahkum olacağı uyarısında bulundu.