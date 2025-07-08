Çin Taiwan'ın Bağımsızlığına İzin Vermeyecek - Son Dakika
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Çin Taiwan'ın Bağımsızlığına İzin Vermeyecek

08.07.2025 17:47
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Çin Savunma Bakanlığı, Taiwan'ın bağımsızlık hayallerine son verecek güçte olduklarını açıkladı.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçıların hayallerini darmadağın edecek güven ve kabiliyete sahip olduğunu söyledi.

Salı günkü basın toplantısında Taiwan lideri Lai Ching-te'nin sözde "savunma bütçesi" artışı ve "Taiwan, Penghu, Kinmen ve Matsu için savaşma" konusundaki ifadeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Jiang, Taiwan Boğazının iki yakasının da tek Çin'e ait olduğunu ve Taiwan, Penghu, Kinmen ve Matsu'nun tümünün Çin'in toprakları olduğunu belirtti.

Jiang, Lai'yi Taiwan'da kamuoyunu ele geçirip yönlendirmek için güvenlik endişeleri uydurmaya ve yerel toplumu militarize edip Taiwan'ın geleceğini dış güçlerce planlanan entrikaların içine çekmeye çalışmakla eleştirdi.

Jiang, Lai'nin "Taiwan, Penghu, Kinmen ve Matsu için savaşma" çağrısının aslında Demokratik İlerleme Partisi'nin çıkarları ve Taiwan'ın bağımsızlığı hedefi doğrultusunda savaşmak anlamına geldiğini söyledi.

Taiwan'ın çarşamba günü başlayacak askeri tatbikatı konusuna da değinen Jiang, hangi konuda tatbikat yaparlarsa yapsınlar ve hangi silahları kullanırlarsa kullansınlar, Çin ordusunun "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik karşı önlemlerinin ve Çin'in geri döndürülemez ulusal yeniden birleşme trendinin önüne geçilemeyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Taiwan'ın Bağımsızlığına İzin Vermeyecek - Son Dakika

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